Будет похоже на конец войны. Эксперт оценил, как ракеты JASSM могут помочь ВСУ на фронте

Если США передадут Украине ракеты JASSM без ограничений, ВСУ смогут бить по российским складам, аэродромам, пунктам управления и транспортным узлам. Это существенно повлияет на ситуацию на фронте.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "РФ делает запасы? Чем опасны бомбы Д-30СН и есть ли риски массовых сбросов по Украине".
"Я не ожидаю, что мы будем из ничего иметь возможность уничтожать носители КАБов. Единственный вариант, что нам позволят бить своим оружием по России и американцы внезапно предоставят ракеты JASSM, и не просто на 370, а на 900 км", - отметил авиационный эксперт Валерий Романенко.
Отметим, AGM-158 JASSM - это высокоточная авиационная ракета класса "воздух-земля". Одним из носителей есть истребитель F-16, несколько единиц которых Украина уже получила от Дании и Нидерландов.
По мнению эксперта, если западные партнеры предоставят Украине такие ракеты без ограничений и в большом количестве, то могут последовать удары по вражеским складам, аэродромам, пунктам управления и транспортным узлам.
Кроме того, дальность 900 км означает, что половина производителей российских вооружений будет пылать и взрываться от повторной детонации.
"Вот тогда Россия реально посыплется. Фактически это будет похоже на конец войны. Но это будет военное поражение РФ. К сожалению, американцы боятся этого не меньше, чем поражения Украины", - отметил Романенко.
Напомним, в августе издание Politico написало, что США готовы передать Украине дальнобойные ракеты JASSM.
Журналисты уточняли, что решение о поставках пока не принято, поскольку в Вашингтоне работают над "сложными деталями". Пока США так и не объявляли о передаче Украине таких ракет.
Недавно агентство Reuters сообщало, что США близки к решению о поставках Украине крылатых ракет большой дальности. Но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США решают технические вопросы перед поставкой.
Что известно о ракетах JASSM - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.