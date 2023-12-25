Будет возможность. Как украинцы смогут остаться в Дании после войны

Украинцев, пользующихся временной защитой в Дании, после войны планируют отправлять домой. Такая нынешняя позиция министерства иммиграции и интеграции страны.
Украинские беженцы смогут остаться в стране по другим механизмам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на berlingske.dk.
Согласно недавнему масштабному опросу Копенгагенского университета, после войны в Дании хотели бы остаться половина украинских беженцев. По состоянию на 1 декабря 2023 ода в Дании было зарегистрировано 30 278 украинцев со временной защитой.
Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад Бек заявил, что перемещенные украинцы в Дании должны вернуться домой, когда на родине восстановится мир.
"Мы не изменим эту точку зрения. Мы работаем со временным размещением в контексте беженцев, и это независимо от того, откуда люди приехали. Если мы создадим свое законодательство, не соответствующее ЕС, то рискуем получить очень большой наплыв людей, уже имеющих безопасное" место", – отметил чиновник.
Спецзакон, согласно которому украинцы имеют вид на жительство и доступ к рынку труда без общих правил предоставления убежища, действует до 17 марта 2025 года. После этого украинцы смогут остаться в Дании по другим механизмам:
В июле 2023 года в Дании работало уже более 10 тысяч украинцев. Многие выполняли работу в ресторанной и гостиничной индустрии, на уборке или в сельском хозяйстве.
Напомним, мы писали, что в опросе почти 7 тысяч украинцев половина респондентов сказали, что останутся в Дании даже после окончания войны.
Также мы рассказывали, какие изменения для украинских беженцев готовят в Европе. Правительства обсуждают сокращение выплат и условия, на которых украинцы могут остаться после войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.