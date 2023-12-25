Будет возможность. Как украинцы смогут остаться в Дании после войны

Согласно недавнему масштабному опросу Копенгагенского университета, после войны в Дании хотели бы остаться половина украинских беженцев. По состоянию на 1 декабря 2023 ода в Дании было зарегистрировано 30 278 украинцев со временной защитой.

Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад Бек заявил, что перемещенные украинцы в Дании должны вернуться домой, когда на родине восстановится мир.

"Мы не изменим эту точку зрения. Мы работаем со временным размещением в контексте беженцев, и это независимо от того, откуда люди приехали. Если мы создадим свое законодательство, не соответствующее ЕС, то рискуем получить очень большой наплыв людей, уже имеющих безопасное" место", – отметил чиновник.

Спецзакон, согласно которому украинцы имеют вид на жительство и доступ к рынку труда без общих правил предоставления убежища, действует до 17 марта 2025 года. После этого украинцы смогут остаться в Дании по другим механизмам:

подать заявление на предоставление убежища (статус беженца);

подать заявку на проживание по бизнес-схеме, если годовой заработок составляет не менее 375 000 датских крон в год (от 3000 евро в месяц).

В июле 2023 года в Дании работало уже более 10 тысяч украинцев. Многие выполняли работу в ресторанной и гостиничной индустрии, на уборке или в сельском хозяйстве.