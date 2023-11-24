Сколько украинцев планируют остаться в Дании после войны: опрос
Дания предоставила убежище более 40 тысячам украинцев. После войны каждый второй хочет остаться в этой стране.
Об этом свидетельствует исследование "Украинцы в Дании", которое провел Копенгагенский университет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на dr.dk.
В масштабном опросе, в котором приняли участие около 7 тысяч украинцев, 49,5% респондентов сказали, что останутся в Дании даже после окончания войны. Такая большая доля желающих осесть в стране удивила исследователей.
"Я не ожидала, что почти половина скажет, что хотят здесь остаться. Это стало для нас большим сюрпризом. Мы видим, что это группа, которая хорошо прижилась в обществе. Многие работают, много детей ходят в школу", – рассказала ведущий автор исследования Карен-Инге Карстофт.
В июле этого года в Дании насчитывалось 20 700 украинцев в возрасте от 16 до 66 лет. Работа была у 10 371 украинцев. Многие выполняли работу в ресторанной и гостиничной индустрии, уборщиками или в сельском хозяйстве.
В то же время, по мнению Карен-Инге Карстофт, в желании остаться определенную роль может играть то, что война в Украине продолжается и многие собираются создать хорошую повседневную жизнь в Дании.
Действие спецзакона для украинцев истечет 17 марта 2025 года. После этого особого отношения к украинцам уже не будет – условия будут как для всех остальных беженцев в Дании. Они должны вернуться в свою страну, если не получат убежище или разрешение на проживание.
Ранее мы писали, что в Дании продлили разрешения на проживание украинцев до 17 марта 2025 года. После проверки дел беженцев виды продолжат автоматически.
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