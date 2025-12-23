RU

"Будет хуже": премьер Италии дала прогноз на 2026 год

Автор: Оксана Гапончук

Премьер Италии Джорджия Мелони предупредила сотрудников, что после тяжелого 2025 года 2026-й станет еще сложнее и потребует от всех максимальных усилий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказала Джорджия Мелони во время встречи со своими сотрудниками накануне Рождества, пишет ANSA.

Джорджия Мелони во вторник, 23 декабря, обратилась к сотрудникам своего офиса во дворце Чиги в Риме с теплыми словами в преддверии Рождества, призвав их хорошо отдохнуть во время праздников, ведь следующий год обещает быть еще более сложным.

"Я вас люблю. Мы как одна семья, и весь год боремся вместе", - сказала Мелони соратникам.

Премьер добавила, что прошлый год был тяжелым для всех, однако 2026-й обещает быть еще сложнее. Таким образом, Джорджия Мелони призвала сотрудников своего офиса воспользоваться праздничным отдыхом, чтобы восстановить силы и продолжать эффективно работать для страны.

Мелони подчеркнула, что перед правительством стоят важные вызовы и задачи, и только сплоченная работа команды позволит успешно отвечать на потребности "этой чрезвычайной нации". Праздничное обращение Мелони подчеркнуло ценность коллективного труда и поддержки среди сотрудников премьерского офиса.

 

 

Поддержка Украины Италией

Напомним, что итальянская политика 2025 года характеризовалась сильными внутренними противоречиями - между правительством и оппозицией, а также внутри правящей коалиции.

Действительно, еще год назад Мелони активно выступала за укрепление обороноспособности Киева, подписывала соглашения о поставках систем ПВО и неоднократно призывала партнеров увеличивать помощь.

Однако в 2024-2025 годах в коалиции начали появляться первые признаки разлома, в частности между партией Мелони и более скептически настроенными "Лигой" и частью политиков "Вперед, Италия".

Неудивительно, что в коалиционном правительстве Джорджии Мелони усиливается напряжение из-за вопроса продолжения поддержки Украины в 2026 году.

Кстати, недавно премьер Италии Джорджия Мелони во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме намекнула на "болезненные уступки" для Украины и поддержала поспешный старт переговоров США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто анонсировал формирование 12-го пакета военной поддержки для Украины.

