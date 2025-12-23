"Будет хуже": премьер Италии дала прогноз на 2026 год

Джорджия Мелони во вторник, 23 декабря, обратилась к сотрудникам своего офиса во дворце Чиги в Риме с теплыми словами в преддверии Рождества, призвав их хорошо отдохнуть во время праздников, ведь следующий год обещает быть еще более сложным.

"Я вас люблю. Мы как одна семья, и весь год боремся вместе", - сказала Мелони соратникам.

Премьер добавила, что прошлый год был тяжелым для всех, однако 2026-й обещает быть еще сложнее. Таким образом, Джорджия Мелони призвала сотрудников своего офиса воспользоваться праздничным отдыхом, чтобы восстановить силы и продолжать эффективно работать для страны.

Мелони подчеркнула, что перед правительством стоят важные вызовы и задачи, и только сплоченная работа команды позволит успешно отвечать на потребности "этой чрезвычайной нации". Праздничное обращение Мелони подчеркнуло ценность коллективного труда и поддержки среди сотрудников премьерского офиса.