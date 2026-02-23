Буданову ищут нового заместителя

На вопрос, будет ли у Буданова заместитель, который будет заниматься экономическими вопросами или же помощник, он ответил: "Помощники и так есть. По заместителям сейчас ждем".

Также у руководителя Офиса президента спросили, рассматриваются ли какие-то конкретные лица на данные должности.

"Не спешите, пожалуйста. Если ждем, значит они еще там соглашаются", - добавил он.

Напомним, ранее, еще при каденции Ермака, заместителем главы ОП по экономическим вопросам был Ростислав Шурма. В сентябре 2024 года его уволили с должности, а впоследствии он стал фигурантом уголовного производства НАБУ о вероятном хищении средств на "схемах" с электростанциями на оккупированной части Запорожской области.

Что известно об изменениях в ОП

Напомним, в начале 2026 года президент Владимир Зеленский начал масштабное обновление руководства государства. Одним из ключевых решений стало назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента вместо Андрея Ермака.

Однако после назначения Буданов взял определенный "переходный период", чтобы оценить работу команды, и резко пока не менял структуру управления.

По данным источников РБК-Украина, часть заместителей, вероятно, сохранит свои должности. В частности, Елена Ковальская, которая курирует гуманитарное направление.

На должностях остаются первый заместитель Сергей Кислица, который отвечает за переговорный трек, и Павел Палиса, который курирует военное направление.

В то же время деятельность отдельных заместителей остается неопределенной. Речь идет, в частности, об Ирине Верещук, Викторе Миките, Игоре Жовкве.

Олег Татаров, который отвечает за правоохранительный блок, вероятно, сохранит должность.