Буданов сделал заявление о поставках оружия КНДР в Россию

Комментируя производство оружия в России, Буданов заявил, что РФ тратит больше оружия и боеприпасов, чем может произвести, в то же время борется с контролем качества.

"Именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах", - сказал руководитель ГУР.

По словам Буданова, КНДР является самым крупным поставщиком оружия для российской армии.

"Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть", - заявил он, добавив, что без помощи КНДР ситуация была бы катастрофической.

Руководитель ГУР также отметил, что Россия хотела бы не полагаться на внешнюю помощь. Буданов сказал, что "это всегда считалось ниже их, это унижение".

Как отметил разведчик, еще одна проблема, стоящая перед Россией, - это живая сила. Москва теряет столько или даже больше войск, чем может набрать.

КНДР передала РФ ракеты

Напомним, недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.