Буданов зашел в состав Ставки в новой роли: указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего, утвердив новых членов и выведя одного чиновника.
Как сообщает РБК-Украина, об этом стало известно с сайта президента Украины Владимира Зеленского.
В соответствии с Указом №39/2026, в персональный состав Ставки вошли:
Указом также предусмотрен вывод из состава Ставки С. Дейнека.
Данное решение было принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины".
Новые члены Ставки получают полномочия участвовать в ключевых решениях по оборонной политике и координации действий военных структур.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, и изменения в составе Ставки уже имеют практическое значение для планирования оборонных операций и обеспечения безопасности государства.
Отметим, что Ставка Верховного Главнокомандующего была создана еще в феврале 2022 года для оперативного управления силами Вооруженных Сил Украины в условиях угрозы национальной безопасности. Ее деятельность предусматривает быстрое принятие решений и координацию между различными видами и родами войск, а также контроль за реализацией оборонных программ и стратегических задач.
Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, который ранее возглавлял Главное управление разведки.
А уже 5 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел в состав СНБО руководителя ОП Кирилла Буданова.
Ранее мы писали, почему Зеленский решил назначить Буданова главой ОП. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.