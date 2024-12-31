Буданов о войне дронов: Россия внедряет ноу-хау, которое стало огромной проблемой для ВСУ

"В войне дронов все же мы все еще побеждаем, но россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Да, это огромная сейчас для нас проблема", - подчеркнул Буданов.

Он объяснил, что такие FPV-дроны россиян невозможно остановить при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это такое ноу-хау и тренд этого года", - добавил начальник ГУР.

По словам Буданова, в следующем году планируется работа над тем, чтобы найти технологическое решение для противодействия огромному количеству таких беспилотников.