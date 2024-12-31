Буданов про війну дронів: Росія впроваджує ноу-хау, яке стало величезною проблемою для ЗСУ

"У війні дронів все ж таки ми все ще перемагаємо, але росіяни масово пішли на використання дронів з кабелем. Це те, що називають оптоволокном. Так, це величезна зараз для нас проблема", - підкреслив Буданов.

Він пояснив, що такі FPV-дрони росіян неможливо зупинити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Це таке ноу-хау і тренд цього року", - додав начальник ГУР.

За словами Буданова, наступного року планується робота над тим, щоб знайти технологічне рішення для протидії величезній кількості таких безпілотників.