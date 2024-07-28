RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Буданов: война точно закончится, это закономерный процесс

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Война в Украине, развязанная Россией, закончится. Этот процесс закономерен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова во время выступления перед выпускниками.

Он отметил, что именно сейчас в Украине решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории государства и человечества в целом.

"Война точно закончится, это закономерный процесс. А тогда перед нами предстанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что "любое движение вперед встречает сопротивление", и, по его мнению, это нормально.

"Мы есть и всегда будем. И преодолеем всех врагов. Помните - вы всегда должны быть первыми, номером один. Никогда не пробовать быть "не хуже, чем кто-то", или "на уровне с ведущими", нет - только номером один", - отметил он.

 

Прогнозы Буданов

Отметим, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов известен своими прогнозами по поводу хода войны РФ против Украины.

Некоторые прогнозы руководителя ГУР не оправдались. К примеру, о том, что Силы обороны Украины смогут зайти в Крым до конца весны 2023 года. Сам Буданов объяснял это тем, что Украина "выбилась из графика".

В апреле 2024 года Буданов отметил, что ближайший период будет тяжелым для украинцев, но он намекал, что это критическая стадия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиКирилл БудановГУРВойна в УкраинеВойна России против Украины