Буданов: война точно закончится, это закономерный процесс

Он отметил, что именно сейчас в Украине решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории государства и человечества в целом.

"Война точно закончится, это закономерный процесс. А тогда перед нами предстанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что "любое движение вперед встречает сопротивление", и, по его мнению, это нормально.

"Мы есть и всегда будем. И преодолеем всех врагов. Помните - вы всегда должны быть первыми, номером один. Никогда не пробовать быть "не хуже, чем кто-то", или "на уровне с ведущими", нет - только номером один", - отметил он.