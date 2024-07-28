Буданов: війна точно закінчиться, це закономірний процес

Він зазначив, що саме зараз в Україні вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії держави та людства загалом.

"Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні", - сказав Буданов.

Керівник ГУР додав, що "будь-який рух вперед зустрічає опір", і, на його думку, це нормально.

"Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте - ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути "не гіршими ніж хтось", або "на рівні з провідними", ні - тільки номером один", - зазначив він.