Буданов: война точно закончится, это закономерный процесс
Война в Украине, развязанная Россией, закончится. Этот процесс закономерен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова во время выступления перед выпускниками.
Он отметил, что именно сейчас в Украине решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории государства и человечества в целом.
"Война точно закончится, это закономерный процесс. А тогда перед нами предстанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные", - сказал Буданов.
Руководитель ГУР добавил, что "любое движение вперед встречает сопротивление", и, по его мнению, это нормально.
"Мы есть и всегда будем. И преодолеем всех врагов. Помните - вы всегда должны быть первыми, номером один. Никогда не пробовать быть "не хуже, чем кто-то", или "на уровне с ведущими", нет - только номером один", - отметил он.
Прогнозы Буданов
Отметим, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов известен своими прогнозами по поводу хода войны РФ против Украины.
Некоторые прогнозы руководителя ГУР не оправдались. К примеру, о том, что Силы обороны Украины смогут зайти в Крым до конца весны 2023 года. Сам Буданов объяснял это тем, что Украина "выбилась из графика".
В апреле 2024 года Буданов отметил, что ближайший период будет тяжелым для украинцев, но он намекал, что это критическая стадия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.