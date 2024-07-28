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Буданов: война точно закончится, это закономерный процесс

Киев, Воскресенье 28 июля 2024 16:21
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Буданов: война точно закончится, это закономерный процесс Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Война в Украине, развязанная Россией, закончится. Этот процесс закономерен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова во время выступления перед выпускниками.

Он отметил, что именно сейчас в Украине решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории государства и человечества в целом.

"Война точно закончится, это закономерный процесс. А тогда перед нами предстанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что "любое движение вперед встречает сопротивление", и, по его мнению, это нормально.

"Мы есть и всегда будем. И преодолеем всех врагов. Помните - вы всегда должны быть первыми, номером один. Никогда не пробовать быть "не хуже, чем кто-то", или "на уровне с ведущими", нет - только номером один", - отметил он.

Прогнозы Буданов

Отметим, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов известен своими прогнозами по поводу хода войны РФ против Украины.

Некоторые прогнозы руководителя ГУР не оправдались. К примеру, о том, что Силы обороны Украины смогут зайти в Крым до конца весны 2023 года. Сам Буданов объяснял это тем, что Украина "выбилась из графика".

В апреле 2024 года Буданов отметил, что ближайший период будет тяжелым для украинцев, но он намекал, что это критическая стадия.

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