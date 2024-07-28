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Буданов: війна точно закінчиться, це закономірний процес

Київ, Неділя 28 липня 2024 16:21
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Буданов: війна точно закінчиться, це закономірний процес Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Війна в Україні, яку розв'язала Росія, закінчиться. Цей процес є закономірним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова під час виступу перед випускниками.

Він зазначив, що саме зараз в Україні вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії держави та людства загалом.

"Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні", - сказав Буданов.

Керівник ГУР додав, що "будь-який рух вперед зустрічає опір", і, на його думку, це нормально.

"Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте - ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути "не гіршими ніж хтось", або "на рівні з провідними", ні - тільки номером один", - зазначив він.

Прогнози Буданов

Зазначимо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відомий своїми прогнозами щодо ходу війни РФ проти України.

Деякі з прогнозів керівника ГУР не справдилися. Наприклад, про те, що Сили оборони України зможуть зайти в Криму до кінця весни 2023 року. Сам Буданов пояснював це тим, що Україна "вибилася з графіка".

У квітні 2024 року Буданов зазначив, що найближчий період буде важкий для українців, але він натякав, що це критична стадія.

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