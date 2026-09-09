Буданов высмеял свой "юбилейный" арест в России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова и ТАСС .

"Решения так называемого российского "суда" не имеют для меня, как и для остального человечества, никакого значения. Значение имеет лишь моя работа, которая заставляет врага паниковать и принимать подобные шедевры абсурда. Считаю такие действия врага своеобразным признанием эффективности. Что ж, планку опускать нельзя, буду работать дальше так же плодотворно", - заявил руководитель ОП, отметив в сообщении, что этот арест "третий юбилейный".

Отмечается, что московский суд заочно арестовал Кирилла Буданова, которого страна-агрессор обвиняет в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

РосСМИ пишут, что так называемую "жалобу защиты" Буданова суд не удовлетворил. В то же время, российские пропагандисты не уточнили, кто именно подал эту жалобу и что стало ее основанием.

Это уже третий заочный арест руководителя ОП в России. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы уже принимал аналогичное решение - тогда против него возбудили дело по статье о "терроризме".

В конце 2023 года Басманный суд Москвы второй раз заочно арестовал Буданова. Тогда в России заявляли о якобы его причастности к более чем 100 атакам беспилотников на территории страны-агрессора.