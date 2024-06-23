Буданов высказался о возможности возвращения Трампа к власти в США

Напомним, в ноябре этого года в США пройдут выборы президента. Дональд Трамп, уже занимавший президентский пост, решил баллотироваться снова. Действующий президент США Джо Байден также хочет переизбраться еще на один срок.

В середине июня Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Детройте, заявил, что прекратит американскую помощь Украине в случае победы на выборах. И, по его словам, сделать это он планирует еще до инаугурации.

Детальнее о шансах Байдена и Трампа выиграть президентские выборы в США - читайте в материале РБК-Украина.

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