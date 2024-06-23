Буданов висловився щодо можливості повернення Трампа до влади в США

Нагадаємо, у листопаді цього року в США відбудуться вибори президента. Дональд Трамп, який вже обіймав президентську посаду, вирішив балотуватися знову. Чинний президент США Джо Байден також хоче переобратися на ще один термін.

Всередині червня Трамп, виступаючи на передвиборчому заході у Детройті, заявив, що припинить американську допомогу Україні у разі перемоги на виборах. І за його словами, зробити це він планує ще до інавгурації.

Детальніше про шанси Байдена та Трампа виграти президентські вибори у США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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