Ситуация на фронте сегодня 30 июня
Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Вражеские атаки
Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар, применив иранские ударные БпЛА типа Shahed и зенитные управляемые ракеты С-300. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За минувшие сутки противник применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев. Кроме того, враг нанес 29 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Карповичи, Тимоновичи и Леоновка Черниговской области и Середина-Буда, Зноб-Новгородское, Кондратовка и Юнаковка Сумской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Кисловка и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия возле Роздоловки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Лимана и Раздолевки Донецкой.
Артиллерийским обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Раздолевка - Донецкой.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута. Нанес авиаудары в районах Белая Гора и Дилиевка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.
На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов, среди которых Степное, Авдеевка и Водяное Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районах города Марьинка и Победы и Новомихайловки. В то же время враг нанес авиационных ударов у Красногоровки и Невельского.
Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, это Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационных ударов возле Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополья Донецкой области.
Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Новомихайловка, Пречистовка, Угледар, Золотая Нива и Благодатное.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационных ударов в районах Малая Токмачка Запорожской области и Молодежное, Ингулец и Антоновка Херсонской области.
Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Пятихатки и Лобково Запорожской области; Антоновка, Херсон, Днепровское, Огромное, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской.
Потери врага
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Напомним, украинские военные ведут широкое наступление на Бахмутском направлении и существенно продвигаются у Клищиевки и Курдюмовки, а россияне, неся потери, отступают на некоторых участках фронта.
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