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Буданов посетил Болгарию и встретился с министром обороны

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил Болгарию. В частности, он провел встречу с министром обороны Тодором Тагаревым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGNES.

Как отмечают в издании, помимо главы Минобороны, Буданов также пообщался и с директором Службы военной разведки Болгарии генералом Венелином Веневым. 

Фото: Кирилл Буданов и Тодор Тагарев (bgnes.bg)

По информации журналистов, в ходе встреч обсуждались состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы. 

Болгарской стороной также был поднят вопрос сайта "Миротворец", который ранее критиковал президент страны Румен Радев. Его прояснили. 

"Обе стороны дали высокую оценку состоявшимся встречам. Кроме того, была подчеркнута продуктивность переговоров и выражено удовлетворение уровнем сотрудничества", - уточняет издание. 

Стоит заметить, что когда именно состоялся визит Буданова в Болгарию - неизвестно. 

Визит Зеленского в Болгарию

Напомним, недавно Болгарию также посещал президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, провел переговоры с президентом Руменом Радевым, который не поддерживает предоставление нашей стране оружия. 

В ходе визита Зеленского Болгария подписала совместную декларацию о вступлении Украины в Североатлантический альянс

 

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БолгарияГлавное управление разведкиКирилл Буданов