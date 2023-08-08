Буданов відвідав Болгарію та зустрівся з міністром оборони

Як зазначають у виданні, окрім глави Міноборони, Буданов також поспілкувався і з директором Служби військової розвідки Болгарії генералом Венеліном Венєвим.

Фото: Кирило Буданов та Тодор Тагарєв (bgnes.bg)

За інформацією журналістів, під час зустрічей було обговорено стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші теми.

Болгарською стороною також було порушено питання сайту "Миротворець", який раніше критикував президент країни Румен Радєв. Його прояснили.

"Обидві сторони дали високу оцінку зустрічам, що відбулися. Крім того, було підкреслено продуктивність переговорів і висловлено задоволення рівнем співпраці", - уточнює видання.

Варто зауважити, що коли саме відбувся візит Буданова до Болгарії - невідомо.

Візит Зеленського до Болгарії

Нагадаємо, нещодавно Болгарію також відвідував президент України Володимир Зеленський. Він, зокрема, провів переговори з президентом Руменом Радєвим, який не підтримує надання нашій країні зброї.

Під час візиту Зеленського Болгарія підписала спільну декларацію про вступ України до Північноатлантичного альянсу.