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Буданов ответил, сколько покушений пережил с начала полномасштабной войны

Киев, Суббота 02 августа 2025 13:41
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Буданов ответил, сколько покушений пережил с начала полномасштабной войны Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов пережил по меньшей мере 10 покушений на свою жизнь. Но их могло быть и больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Буданова в интервью Наталье Мосейчук.

Начальник военной разведки отметил, что не знает точное количество покушений на него, но их было не менее десятка.

"Честно? Я даже не знаю. Такой правдивый ответ. Точно количество не знаю. Больше десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати", - заявил глава ГУР Минобороны.

Покушения на Буданова

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что Кирилл Буданов пережил более 10 покушений на свою жизнь с начала полномасштабной войны.

Стоит добавить, что осенью 2023 года жену руководителя ГУР Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Больше об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также в мае 2024 года СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского, руководителей СБУ и ГУР. В рамках дела установили причастность высокопоставленных чиновников одного из департаментов Управления госохраны.

Как рассказывал ранее глава СБУ Василий Малюк, всего в Украине разоблачили более 100 агентурных сетей. Некоторые из них готовили покушения на Зеленского и Буданова.

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Главное управление разведки Кирилл Буданов ГУР
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