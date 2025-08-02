Буданов ответил, сколько покушений пережил с начала полномасштабной войны

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов пережил по меньшей мере 10 покушений на свою жизнь. Но их могло быть и больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Буданова в интервью Наталье Мосейчук.

"Честно? Я даже не знаю. Такой правдивый ответ. Точно количество не знаю. Больше десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати ", - заявил глава ГУР Минобороны.

Начальник военной разведки отметил, что не знает точное количество покушений на него, но их было не менее десятка.

Покушения на Буданова

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что Кирилл Буданов пережил более 10 покушений на свою жизнь с начала полномасштабной войны.

Стоит добавить, что осенью 2023 года жену руководителя ГУР Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Больше об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также в мае 2024 года СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского, руководителей СБУ и ГУР. В рамках дела установили причастность высокопоставленных чиновников одного из департаментов Управления госохраны.

Как рассказывал ранее глава СБУ Василий Малюк, всего в Украине разоблачили более 100 агентурных сетей. Некоторые из них готовили покушения на Зеленского и Буданова.