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Буданов відповів, скільки замахів пережив з початку повномасштабної війни

Київ, Субота 02 серпня 2025 13:41
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Буданов відповів, скільки замахів пережив з початку повномасштабної війни Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов пережив щонайменше 10 замахів на своє життя. Але їх могло бути і більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Буданова в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Начальник воєнної розвідки зазначив, що не знає точну кількість замахів на нього, але їх було не менше десятка.

"Чесно? Я навіть не знаю. Така правдива відповідь. Точно кількість не знаю. Більше десяти точно. Відверто кажучи, думаю, біля двадцяти", - заявив очільник ГУР Міноборони.

Замахи на Буданова

Нагадаємо, раніше у ГУР повідомляли, що Кирило Буданов пережив понад 10 замахів на своє життя від початку повномасштабної війни.

Варто додати, що восени 2023 року дружину керівнику ГУР Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Більше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також у травні 2024 року СБУ викрила агентів РФ, яки готувала вбивство президента Володимира Зеленського, керівників СБУ та ГУР. В рамках справи встановили причетність високопосадовців одного з департаментів Управління держохорони.

Як розповідав раніше голова СБУ Василь Малюк, загалом в Україні викрили понад 100 агентурних мереж. Деякі з них готували замахи на Зеленського і Буданова.

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Головне управління розвідки Кирило Буданов ГУР
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