Буданов: на Пасху может быть большой обмен пленными с Россией

По словам Буданова, работа над возвращением украинских воинов из российского плена продолжается каждый день.

"Переговоры продолжаются и новые обмены будут. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим большой обмен", - сказал руководитель ОП.

Он подчеркнул, что для осуществления такого обмена будет сделано все, что нужно.

Когда отмечают Пасху в 2026 году

Напомним, дата празднования Пасхи является переходной и ежегодно рассчитывается по специальной методике (пасхалии), учитывающей день весеннего равноденствия и первое полнолуние после него.

Из-за использования различных календарных систем даты православных и католиков часто не совпадают.

В 2026 году римско-католики и большинство протестантских общин будут отмечать Светлое Христово Воскресение 5 апреля.

При этом в воскресенье, 12 апреля, Светлое Христово Воскресение будут отмечать православные верующие.