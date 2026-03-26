Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Буданов: на Пасху может быть большой обмен пленными с Россией

20:30 26.03.2026 Чт
2 мин
Руководитель ОП подчеркнул, что для такого обмена будет сделано все возможное
aimg Иван Носальский
Фото: Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина и Россия на Пасху могут провести большой обмен военнопленными. Украинские власти уже работают над этим.

Как передает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил на мероприятии, посвященному годовщине создания Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По словам Буданова, работа над возвращением украинских воинов из российского плена продолжается каждый день.

"Переговоры продолжаются и новые обмены будут. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим большой обмен", - сказал руководитель ОП.

Он подчеркнул, что для осуществления такого обмена будет сделано все, что нужно.

Когда отмечают Пасху в 2026 году

Напомним, дата празднования Пасхи является переходной и ежегодно рассчитывается по специальной методике (пасхалии), учитывающей день весеннего равноденствия и первое полнолуние после него.

Из-за использования различных календарных систем даты православных и католиков часто не совпадают.

В 2026 году римско-католики и большинство протестантских общин будут отмечать Светлое Христово Воскресение 5 апреля.

При этом в воскресенье, 12 апреля, Светлое Христово Воскресение будут отмечать православные верующие.

Обмены пленными

Стоит заметить, что Украина недавно провела несколько обменов военнопленными с Россией.

В частности, 5 и 6 марта прошли два этапа обмена военнопленными. Во время первого этапа домой удалось вернуть 200 украинских воинов, а во время второго - еще 300.

Некоторые воины находились в российском плену с 2022 года.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, всего с начала большой войны удалось освободить из российского плена 8669 украинцев.

