Буданов рассказал, о чем Шойгу договаривался в КНДР
КНДР уже направила на территорию России своих военных. Следующая партия будет по новой схеме "трудовых мигрантов".
Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The War Zone.
Буданов сообщил, что в Курской области находится около 11 тысяч северокорейских военных. При этом секретарь Совета национальной безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу ездил в Северную Корею.
"И там он, в том числе, договорился о начале работы так называемых трудовых мигрантов на территории России, чтобы частично заменить трудовых мигрантов из Средней Азии, которых они считают нестабильными для своего государства и уязвимыми для вербовки нашими спецслужбами и западными", - рассказал Буданов.
По его данным, есть большая вероятность, что трудовые мигранты начнут заключать контракты с министерством обороны России.
"И это будут не военные из Северной Кореи. Это будут российские военные, но северокорейской национальности", - сказал глава ГУР.
Россия и КНДР
Напомним, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с Сергеем Шойгу в Пхеньяне заявил, что КНДР "безоговорочно поддержит" Россию и" ее внешнюю политику по всем важнейшим международным политическим вопросам".
Как сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия и Северная Корея договорились о создании мощностей по производству ударных беспилотников Shahed-136 на корейской территории.
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