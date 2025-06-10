Буданов рассказал, о чем Шойгу договаривался в КНДР

КНДР уже направила на территорию России своих военных. Следующая партия будет по новой схеме "трудовых мигрантов".

Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The War Zone.

Буданов сообщил, что в Курской области находится около 11 тысяч северокорейских военных. При этом секретарь Совета национальной безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу ездил в Северную Корею.

"И там он, в том числе, договорился о начале работы так называемых трудовых мигрантов на территории России, чтобы частично заменить трудовых мигрантов из Средней Азии, которых они считают нестабильными для своего государства и уязвимыми для вербовки нашими спецслужбами и западными", - рассказал Буданов.

По его данным, есть большая вероятность, что трудовые мигранты начнут заключать контракты с министерством обороны России.

"И это будут не военные из Северной Кореи. Это будут российские военные, но северокорейской национальности", - сказал глава ГУР.