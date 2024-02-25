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Буданов: режим в России не расшатается сам по себе без нашей помощи

Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Режим в Российской Федерации не расшатается без внешней помощи. Его существование будет потенциальной безопасностью для мира в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во время форума "Украина. Год 2024".

"Не следует верить, что режим в России расшатается сам по себе. Этого не произойдет без нашей помощи. Наличие этого режима, что есть сейчас, будет постоянной опасностью для мира в будущем. Мы должны работать над видоизменением этого режима. Для этого мы работаем уже, думаю, всем понятно, как происходят те или иные события в РФ", - заявил руководитель ГУР. 

Буданов добавил, что чем больше Россия ведет войну, тем больше событий будет происходить на ее территории. В частности это касается украинских операций, темпы которых будут только наращиваться. 

"Пока война продолжается у нас, поти будут проблемы в РФ", - пояснил Буданов.

Протесты в России

В Москве 3 февраля прошла акция протеста жен мобилизованных солдат "Путь домой". Ее участники требуют вернуть российских солдат домой с войны в Украине. Кремль подверг акцию жесткой цензуре, некоторых участников задержала полиция.

Еще одна акция протеста прошла 10 февраля не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

Бунт Пригожин и реакция кремлевского режима

В конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин попытался устроить мятеж в России. Его наемники отправились на Москву, однако добраться до нее так и не смогли. После переговоров с Александром Лукашенко главарь "вагнеровцев" заявил, что разворачивает свои войска, а сам якобы уезжает в Беларусь.

23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом. Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ПИК.

"Украина. Год 2024"

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сегодня, 25 февраля, состоится пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.

Во время форума поднимут вопросы:

  • развития и будущего армии Украины;
  • внедрения современных технологий;
  • вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

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