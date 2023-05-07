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Буданов предполагает, что Путин серьезно болен раком

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин может быть серьезно болен. Вероятно, у главы Кремля рак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова в интервью Yahoo News.

Разведчик отметил, что еще два года назад заявлял о проблемах со здоровьем у Путина. По его словам, российский диктатор болен раком.

"Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав", - заявил Буданов.

Напомним, ранее Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что Путин смертельно болен.

При этом он отмечал, что диктатор имеет не менее трех двойников, им делали пластические операции для большего сходства.

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Владимир ПутинКирилл БудановГлавное управление разведки