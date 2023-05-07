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Буданов припускає, що Путін серйозно хворий на рак

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін може бути серйозно хворим. Ймовірно, у глави Кремля рак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю Yahoo News.

Розвідник зазначив, що ще два роки тому заявляв про проблеми зі здоров'ям у Путіна. За його словами, російський диктатор хворий на рак.

"Ще 2021 року була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію", - заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов неодноразово заявляв, що Путін смертельно хворий.

При цьому він зазначав, що диктатор має не менше трьох двійників, їм робили пластичні операції для більшої подібності.

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