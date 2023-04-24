ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперты ISW: военное руководство РФ хочет захватить Бахмут до контрнаступления ВСУ

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 07:32
Эксперты ISW: военное руководство РФ хочет захватить Бахмут до контрнаступления ВСУ Фото: оккупанты хотят захватить Бахмут перед контрнаступлением ВСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российское военное руководство требует от подчиненных захват Бахмута до начала украинского контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В попытках захватить Бахмут оккупанты продолжают нести большие потери. Для поддержки ЧВК "Вагнера" РФ направила на Бахмутское направление подразделения воздушно-десантных войск. Поддержка скорее всего позволит "вагнеровцам" получить больше успехов в городе и может убедить украинские силы отойти. Подразделения ВДВ вблизи Бахмута, вероятно, более удалены от прямых, очень изнурительных городских боев, чем подразделения "Вагнера".

Российские блогеры отмечают, что подразделения 106-й дивизии ВДВ держат оборону в районе Яковлевки, примерно в 17 км к северо-востоку от Бахмута. Объявление о совместной работе "Вагнера" и ВДВ вокруг Бахмута свидетельствует о том, что российское военное руководство стремится сотрудничать с Пригожиным, несмотря на прежние трения, чтобы ускорить захват Бахмута.

Ранее мы писали, из-за одержимости РФ в тактических наступательных операциях российские силы оказались плохо подготовленными к широкомасштабному контрнаступлению Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году