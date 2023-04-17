Буданов о событиях этого и следующего года: будет происходить завершение войны
В этом и следующем году, вероятно, будет происходить процесс завершения войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью NV.
Буданова попросили спрогнозировать, что будет происходить в этом и следующем году.
"Вы слишком далеко хотите зайти в этом вопросе. То, что будет происходить - это завершение войны. Завершение войны восстановлением наших границ. Что будет происходить дальше - это уже вопрос не о войне идет. Это будет вопрос перестройки послевоенной Украины. Это совершенно другая тематика разговора", - отметил начальник ГУР.
Напомним, еще в прошлом году Буданов в интервью РБК-Украина заявлял, что война завершится в 2023 году выходом ВСУ на границы нашей страны.
Также мы писали, что, по мнению Буданова, в конце февраля в войне России против Украины "была 70-я минута футбольного матча".
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