Буданов о перевороте в Молдове: планы России терпят крах

"Что касается смены правительства, надо посмотреть на пришедшего человека. Пришел Дорин Речан, это достаточно профессиональный человек и это военный блок, силовой блок, вернее так сказать. Поэтому, понятно, что ситуация не самая простая для Молдовы", - говорится в заявлении.

Буданов отметил, что речь шла о попытках Российской Федерации свергнуть конституционную власть.

"Ну, как видите, пока им это не удалось. Применен целый ряд мер, который, видимо, даст результат, и все эти планы опять-таки потерпят крах", - добавил руководитель разведки.

Буданов добавил, что частично эти планы потерпели крах. По его словам, это произошло еще в зародыше. Он объяснил, что информацию о возможном перевороте в Молдове было необходимо донести до ее руководства, был принят комплекс мер, что сделало все попытки России невозможными.