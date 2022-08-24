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Буданов відповів, чому немає анонсованих ударів Росії по містах

Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Є дві причини, чому Росія досі не влаштувала масованих ракетних атак по містах України на День Незалежності. Це пов'язано із тим, що агресор значно сповільнився, а також виснажився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Стосовного того, чому немає цих "розрекламованих" в ЗМІ якихось ракетних ударів, особливо нових, я можу відповісти, що Росія досить сильно сповільнила свої темпи наступу і причиною цьому є значне виснаження, перш за все, ресурсної бази РФ. По-друге - це морально-психологічна втома від цих бойових дій. Бо, хоча вони є загарбниками, але вони й також утомлюють себе. Справа в цьому", - пояснює він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що цього тижня окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій, пізніше глава держави пообіцяв ворогу пообіцяв потужну відповідь у разі атак на День Незалежності.

Разом з тим в Офісі президента заявляли, не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни 24 серпня і Київ можу бути в цьому списку.

Зазначимо, військовий експерт в коментарі РБК-Україна висловив думку, є ймовірність того, що РФ все ж може вдатися до обстрілів наших міст, але говорити про якийсь масований обстріл саме 24-го серпня не варто, бо загроза таких ударів зберігається щодня.

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