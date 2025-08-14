Буданов назвал три страны, имеющих опыт ведения большой современной войны

В мире всего три страны могут похвастаться опытом ведения современной войны на широком фронте с применением практически всех средств. Среди них - Украина, Россия и Северная Корея, которая сейчас активно отрабатывает свои боевые навыки.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times .

"Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств - это Украина, Россия и Северная Корея", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

"Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", - сказал глава украинской разведки.

Также Буданов подчеркнул, что это партнерство не ограничивается войной в Украине и имеет значительно более широкое геополитическое измерение.

"Мы постоянно подчеркиваем, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только Украине", - добавил он.