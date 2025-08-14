ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Буданов назвал три страны, имеющих опыт ведения большой современной войны

Украина, Четверг 14 августа 2025 12:02
UA EN RU
Буданов назвал три страны, имеющих опыт ведения большой современной войны Фото: глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В мире всего три страны могут похвастаться опытом ведения современной войны на широком фронте с применением практически всех средств. Среди них - Украина, Россия и Северная Корея, которая сейчас активно отрабатывает свои боевые навыки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times.

"Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств - это Украина, Россия и Северная Корея", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

"Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", - сказал глава украинской разведки.

Также Буданов подчеркнул, что это партнерство не ограничивается войной в Украине и имеет значительно более широкое геополитическое измерение.

"Мы постоянно подчеркиваем, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только Украине", - добавил он.

Москва усиливает арсенал за счет КНДР

По информации Буданова, Пхеньян в ближайшие месяцы намерен отправить в Россию военные инженерные подразделения численностью около 6 тысяч человек. Их задачи включают разминирование и восстановительные работы в Курской области.

Также планы КНДР предусматривают переброску от 50 до 100 единиц северокорейской техники. Среди них - основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80.

Северная Корея обеспечивает около 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 и 152 мм. Производство ведется круглосуточно. Кроме того, Москва получила из Пхеньяна сотни артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и ракет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Северная Корея Российская Федерация Кирилл Буданов ГУР
Новости
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия