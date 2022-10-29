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Буданов о наступлении на Крым: это произойдет в следующем году

Фото: глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (gur.mil.gov)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал наступление ВСУ на оккупированный Крым. По его словам, это произойдет уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Буданова в интервью изданию The Drive.

На вопрос, когда Украина может начать наступление на Крым и сколько времени потребуется на то, чтобы вернуть полуостров, Буданов сказал: "Это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году".

При этом глава украинской разведки отказался называть конкретный период наступления.

"Я воздержусь от этого, извините", - ответил он на вопрос, когда именно это может произойти.

Напомним, по прогнозам Буданова, операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Он подчеркнул, что в оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные. По предварительным оценкам, группировка российских войск на южном направлении насчитывает около 40 тысяч человек.

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