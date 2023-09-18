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Буданов о возможных ударах россиян по энергетике осенью: обязательно получат ответ

Фото: руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина готовится противостоять возможным ударам оккупантов по энергетической инфраструктуре осенью.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По словам Буданова, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам оккупантов по энергетическим объектам осеньи и зимой.

"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", - заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.

Он также отверг предположения о том, что увеличившийся ударный потенциал Украины может привести к эскалации войны. По его словам, удары Сил обороны по оккупантам не нарушают правил ведения войны.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.

В Укрэнерго уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.

В свою очередь, в Минэнерго заявили, что пока не планируется отключение света и блекауты, однако остается большой вызов - повторные атаки России на украинскую энергосистему.

 

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