Буданов: каждое возвращение из плена - результат ежедневного труда многих людей

Украина столкнулась с невиданной жестокостью врага, который подвергает пыткам гражданское население и военнопленных. Координационный штаб работает над скорейшим возвращением домой всех, кто оказался в российских застенках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилла Буданова по случаю Международного дня поддержки жертв пыток.
"Сегодня - день, когда мир вспоминает жертв пыток и пыток. Для Украины этот день - не формальность. Это - реальность, в которой мы живем каждый день", - отметил Буданов.
Руководитель ГУР напомнил, что в российском плену сейчас остается много граждан Украины. Это и военные, и гражданские, медики, волонтеры, добровольцы. Несмотря на российские пытки и жестокость, даже в плену украинцы держатся и не сдаются.
"Каждое возвращение из плена - результат ежедневной работы Координационного штаба и многих людей. Мы боремся за всех украинцев. Спасибо тем, кто выстоял и вернулся. Спасибо семьям, которые ждали и боролись. Спасибо каждому, кто держит наш флаг, сохраняет веру, силу и достоинство", - добавил Буданов.
В 1997 году, 12 декабря, по рекомендации Экономического и Социального Совета ООН Генеральная Ассамблея провозгласила 26 июня каждого года днем, посвященным поддержке жертв пыток и истязаний. Дата посвящена тому, что именно в этот день в 1987 году вступила в силу "Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".
В этом документе указано, что все государства-члены ООН должны не допускать, пресекать и строго наказывать любые случаи применения пыток и издевательств к гражданам.
Ни состояние войны, ни беспорядки, ни любые другие события не могут стать оправданием для использования пыток к людям. Аналогично не могут служить оправданием для пыток приказы высшего военного или полицейского руководства, или любой другой власти.
Украина 26 июня провела еще один этап обмена военнопленными. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые украинские военнослужащие, большинство из которых были в плену с 2022 года.
Во время встречи в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новом масштабном обмене. Стороны договорились обменять "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.
До сегодняшнего обмена в рамках новых договоренностей было проведено уже шесть обменов - 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня. Во время предыдущего обмена домой вернулись воины Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также ГПСУ и Нацгвардии.
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