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Буданов доложил Зеленскому о слабых местах в России

Вторник 08 июля 2025 20:21
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Буданов доложил Зеленскому о слабых местах в России Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов провел доклад для президента Владимира Зеленского.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал на вечернем обращении.

"Был сегодня доклад руководителя ГУР по уязвимым местам, которые есть в России. Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается - реализация договоренностей еще второй встречи в Турции. Стараемся освободить как можно больше наших людей из российского плена", - рассказал Зеленский.

По его словам, сегодня также заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги относительно совещания со всеми украинскими послами, которое запланировано на 21 июля.

"Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел - министр их представит. Готовим ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии", - ответил Зеленский.

Операция "Паутина"

Напомним, 1 июня украинские дроны ударили по стратегической авиации россиян, которая базировалась на аэродромах.

В результате атаки украинским защитникам удалось поразить 41 вражеский самолет. Большая часть из них - стратегические бомбардировщики, которые РФ использует для ракетных ударов по Украине. Среди пораженных воздушных судов - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Как отметил председатель СБУ Василий Малюк, для атаки украинские воины задействовали 117 уникальных дронов со специальными кумулятивно-фугасными зарядами.

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Владимир Зеленский ГУР Война в Украине Кирилл Буданов
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