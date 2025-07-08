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Буданов доповів Зеленському про слабкі місця в Росії

Вівторок 08 липня 2025 20:21
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Буданов доповів Зеленському про слабкі місця в Росії Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов провів доповідь для президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів на вечірньому зверненні.

"Була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є в Росії. Ми обговорили й процес обмінів, він триває - реалізація домовленостей іще другої зустрічі в Туреччині. Стараємося звільнити якнайбільше наших людей із російського полону", - розповів Зеленський.

За його словами, сьогодні також заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня.

"Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ - міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії", - відповів Зеленський.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня українські дрони вдарили по стратегічній авіації росіян, яка базувалася на аеродромах.

У результаті атаки українським захисникам вдалося вразити 41 ворожий літак. Більша частина з них - стратегічні бомбардувальники, які РФ використовує для ракетних ударів по Україні. Серед уражених повітряних суден - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, для атаки українські воїни задіяли 117 унікальних дронів зі спеціальними кумулятивно-фугасними зарядами.

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Володимир Зеленський ГУР Війна в Україні Кирило Буданов
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