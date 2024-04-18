Буданов анонсировал новые атаки на РФ: Должны показать, что Путин не может защитить россиян

Главное управление разведки разработало план по уменьшению потенциала России в ведении войны, который "охватывает многие аспекты", включая операции на российской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ГУР Кирилла Буданова газете The Washimgton Post.
"Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например военную промышленность... критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты", - сказал Буданов.
По его словам, в частности, планируются новые операции российских добровольцев на территории РФ и новые атаки беспилотников.
Согласно тексту публикации, глава ГУР назвал целью демонстрацию того, что диктатор Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в Россию".
"Когда ты сидишь, скажем, в Петербурге, и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддерживаешь… Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект [атакуют] возле их дома", - объяснил Буданов.
Последняя операция ГУР на территории РФ – атака беспилотниками авиационного завода в российском Татарстане. Удар нанесен утром 17 апреля. Цель – авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.
Также 17 апреля украинские войска нанесли удар по аэродрому во временно оккупированном Джанкое.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.