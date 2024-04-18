Буданов анонсировал новые атаки на РФ: Должны показать, что Путин не может защитить россиян

"Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например военную промышленность... критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты", - сказал Буданов.

По его словам, в частности, планируются новые операции российских добровольцев на территории РФ и новые атаки беспилотников.

Согласно тексту публикации, глава ГУР назвал целью демонстрацию того, что диктатор Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в Россию".

"Когда ты сидишь, скажем, в Петербурге, и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддерживаешь… Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект [атакуют] возле их дома", - объяснил Буданов.