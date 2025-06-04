"Где угодно и когда угодно": Зеленский предложил Путину встретиться при одном условии

Президент Украины подчеркнул, что украинская сторона готова к обменам пленными, поскольку считает бессмысленным продолжение дипломатических встреч в Стамбуле, которые не приносят результатов. Он отметил, что и Россия, со своей стороны, также демонстрирует готовность к обменам, поскольку заинтересована в них.

В то же время, по мнению президента, в РФ не настроены на прекращение огня.

"Россияне не готовы на прекращение огня, они считают, что это вопрос лидеров. Мое предложение - мы предлагаем и думаю нас партнеры могут поддержать... мы предлагаем прекращение огня до встречи лидеров. Мое такое мнение личное", - сообщил Зеленский.

Он пояснил, что Украина согласится на встречу в любом городе, который бы выбрали россияне. Независимо будет ли это Стамбул, Ватикан или Швейцария.

"Почему прекращение огня до встречи лидеров. Потому что мы встретимся, если нет никакого понимания, желания деэскалации, то прекращение огня закончится в тот же день со стороны россиян односторонне. Если мы увидим, что можем продолжать диалог и готовы к соответствующим шагам деэскалации, то мы продолжим режим прекращения огня с американским мониторингом и посредничеством", - пояснил президент.

Зеленский также отметил, что встреча может состояться в любой день начиная с завтрашнего.

"Мое такое личное предложение, все стороны от этого выиграют. Если (американский президент Дональд. - ред.) Трамп поддержит, мы будем благодарны. президент (Турции Реджеп, - ред.) Эрдоган, уверен будет поддерживать. Мы готовы к такой встрече в любой день", - повторил он.