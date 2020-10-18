У Хмельницькій області чадним газом отруїлися троє дітей

Фото: рятувальник (dsns.gov.ua)

Сьогодні, 18 жовтня, в Хмельницькій області у селі Копачівка Волочинського району чадним газом отруїлись п'ятеро людей. З них постраждали троє дітей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, інцидент стався в приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення. Зазначається, що трьох дітей віком 11, 15 та 16 років в задовільному стані доставили до лікарні.

Рятувальники зазначають, що для того, щоб запобігти виникненню надзвичайних подій в опалювальний сезон, необхідно очищати димоходи та печі від сажі. Крім того, біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист. Також не слід застосовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади.

Нагадаємо, у Житомирській області знайшли мертвими трьох військовослужбовців, які загинули від отруєння чадним газом.

Крім того, наприкінці вересня у Деснянському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці, пожежникам вдалось ліквідувати загоряння, однак одна із жительок отруїлась чадним газом.