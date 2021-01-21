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У Львові через отруєння чадним газом загинули двоє людей

Львів, Четвер 21 січня 2021 15:55
У Львові через отруєння чадним газом загинули двоє людей
Фото: швидка допомога (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Львові в одному з житлових будинків чадним газом отруїлись 22-річний хлопець та 19-річна дівчина. Бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть до приїзду.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Сьогодні близько 09.46 у квартирі на вулиці Городоцькій, 110 (Залізничний район), через ймовірне отруєння чадним газом, загинуло двоє осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними міської ради, хлопець мешкав у місті Турка, дівчина - у Львові, однак вони винайняли квартиру на вул. Городоцькій.

Бригада АТ "Львівгаз" тимчасово припинила подачу газу до квартири. Наразі вони встановлюють причину отруєння.

Нагадаємо, раніше в селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області в приватному житловому будинку виявили тіла трьох загиблих. Серед жертв-двоє дітей. Передбачуваною причиною нещасного випадку могло стати отруєння природним газом.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області чадним газом отруїлися п'ятеро людей, серед яких троє дітей. Вони були госпіталізовані в лікарню.

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