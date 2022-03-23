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Окупанти в Чорнобилі розграбували і знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро

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Чорнобиль, Середа 23 березня 2022 02:43
Окупанти в Чорнобилі розграбували і знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро Фото: (facebook.com/dazv.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово захопленому російськими військами Чорнобилі окупанти розграбували та знищили новітню центральну аналітичну лабораторію вартістю 6 мільйонів євро, яка знаходиться в зоні відчуження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".

Ця лабораторія є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до поховання, а також на стадії досліджень і розробки технологій.

"На базі лабораторії знаходились високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні знаходяться в руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу", - зазначили в держпідприємстві.

Центральна аналітична лабораторія в Чорнобилі була модернізована в рамках співпраці європейських та українських фахівців у сфері ядерної безпеки - це майже 100 одиниць сучасного вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає в Європі.

Лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції.

Центральна аналітична лабораторія в Чорнобилі (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що Чорнобиль постраждав від мародерств російських окупантів, які пограбували всі офіси підприємств у місті та знищили транспорт, що залишився.

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