Брюссельский полицейский обвинен в шпионаже, проверяются связи с Россией

Офицер безопасности, работающий в полиции Брюсселя, обвиняется в шпионаже в интересах Китая и, возможно, России. Подозреваемого арестовали на прошлой неделе, однако позже освободили с наложением определенных ограничений.

Согласно информации, офицер имел доступ к международному дипломатическому сообществу в Брюсселе, что позволяло собирать конфиденциальные сведения. В частности, подразделение, где он работал, контролирует районы вокруг учреждений Европейского Союза.

Ход расследования

Представитель местной полиции Брюсселя подтвердил, что проводится внутреннее расследование. Он воздержался от комментариев по деталям дела, ссылаясь на тайну следствия. Федеральная прокуратура и федеральная полиция Бельгии также отказались от комментариев.

Источники Politico отмечают, что основное обвинение касается шпионажа в пользу Китая, но следователи дополнительно проверяют, не собирал ли офицер сведения для России.

Контекст и безопасность

Арест офицера происходит на фоне растущего давления на службы безопасности Бельгии. В феврале бельгийские СМИ сообщали о проникновении китайских хакеров в государственные системы безопасности между 2021 и 2023 годами, что стало крупнейшей утечкой данных в истории агентства.

Доступ офицера к дипломатическому сообществу делает расследование особенно значимым для столичных структур безопасности. По итогам внутреннего следствия будут приняты соответствующие меры, подчеркнули в полиции.