Сборная Марокко сенсационно одолела Бельгию и вышла в лидеры группы F на ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа F, 2-й тур

Бельгия – Марокко – 0:2

Голы: Сабири, 73, Абухлаль, 90+2

"Красные дьяволы" активнее провели стартовый отрезок поединка. В первые минуты они постоянно пытались нагнетать ситуацию у ворот марокканцев. Однако оборона магрибцев действовала слаженно, а когда не успевала (удар Батшуаи), то выручал Мунир.

"Атласские львы" осмелели перед перерывом. Вот Хакими пробил после флангового прорыва в ближний угол – неудачно. В ответ Де Брюйне закрутил со штрафного слева над воротами после заработанного на себе фола. А дальше случился гол.

Сборная Марокко воспользовалась стандартом. Зиеш классно пробил со штрафного с острого угла и оставил не у дел Куртуа. Однако судейская бригада с вмешательством VAR гол отменила из-за офсайда в момент удара.

В дебюте второй половины соперники обменялись действительно реальными поводами забить. Сначала Эден Азар пробросил мяч на ход и мощно пробил в ближний угол – Мунир отбил на угловой. А марокканец Буфаль пробил из-под Менье, но мяч просвистел возле стойки.

На 73-й минуте счет наконец-то открыли. Марокканцы организовали гол-близнец к отмененному в концовке первого тайма. Сабири с острого угла, едва ли не от углового флажка, роскошно закрутил в ближний лучшему вратарю планеты – 0:1!

Кое-как бельгийцы пытались отыграться, но найти свой момент так и не сумели. Зато сборная Марокко забила еще раз в добавленное арбитром время. Это Зиеш прострелил с правого фланга, и Абухлаль в одно касание пробил в ближнюю девятку. Занавес.

Эта победа позволила марокканцам, как минимум временно, возглавить квартет F. "Атласские львы" набрали 4 очка и ждут финального матча группы против Канады 1 декабря. Бельгийцы остались вторыми с тремя баллами.