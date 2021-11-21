У Брюсселі поліція сльозогінним газом розганяла протест проти карантину
У Бельгії спалахнули протести через нові карантинні обмеження. Сьогодні у Брюсселі поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Quicktake.
Днями через зростання захворюваності на коронавірусу влада Бельгії вирішила повернути обов'язкову дистанційну роботу, а також запровадила масковий режим з 10-річного віку.
Як заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кру, лише високий рівень вакцинації від коронавірусу дозволяє Бельгії уникнути введення жорсткого локдауну.
Проте повернення карантинних обмежень спровокували протести незгодних. Тисячі людей вийшли сьогодні на вулиці Брюсселя. Протестувальники вступали у конфронтації з силовиками, а ті застосовували сльозогінний газ.
LOOK: New Covid restrictions sparked massive demonstrations in Brussels on Sunday.— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 21, 2021
Belgium recently extended the use of face masks and mandatory remote work in an attempt to contain a new surge of cases https://t.co/zpiG7ZiaTA pic.twitter.com/O4gPEJpuqS
Нагадаємо, раніше акції протесту проти карантину прокотилися Австралією.
Також РБК-Україна писало про заворушення у Франції.