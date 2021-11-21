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У Брюсселі поліція сльозогінним газом розганяла протест проти карантину

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Брюссель, Неділя 21 листопада 2021 20:13
У Брюсселі поліція сльозогінним газом розганяла протест проти карантину Фото: протести проти карантину у Брюсселі (twitter.com/RoosTante)
Автор: Дмитро Левицький

У Бельгії спалахнули протести через нові карантинні обмеження. Сьогодні у Брюсселі поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Quicktake.

Днями через зростання захворюваності на коронавірусу влада Бельгії вирішила повернути обов'язкову дистанційну роботу, а також запровадила масковий режим з 10-річного віку.

Як заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кру, лише високий рівень вакцинації від коронавірусу дозволяє Бельгії уникнути введення жорсткого локдауну.

Проте повернення карантинних обмежень спровокували протести незгодних. Тисячі людей вийшли сьогодні на вулиці Брюсселя. Протестувальники вступали у конфронтації з силовиками, а ті застосовували сльозогінний газ.

Нагадаємо, раніше акції протесту проти карантину прокотилися Австралією.

Також РБК-Україна писало про заворушення у Франції.

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