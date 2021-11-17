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Бельгія повернула масковий режим та посилила обмеження

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Середа 17 листопада 2021 21:14
Бельгія повернула масковий режим та посилила обмеження Фото: Бельгія повернула масковий режим та посилила обмеження (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бельгія посилила обмеження внаслідок збільшення числа захворюваності на тлі четвертої хвилі коронавірусу. В країні повернули масковий режим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Починаючи з суботи в країні заборонено відвідувати закриті приміщення, такі як, наприклад, кафе й ресторани без захисних масок. Відповідне правило стосуватиметься усіх відвідувачів старше 10 років. Теж саме стосується й нічних клубів.

Аби відвідати заклади громадського харчування, театр або ж інші розважальні чи культурні місця - необхідно мати з собою один із зазначених документів:

  • сертифікат про повну вакцинацію;
  • негативний тест;
  • довідку про одужання.
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Бельгия Коронавірус
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