Брюссель почне переговори з Північною Македонією про вступ до ЄС

Переговори стартують влітку 2019

Европейский союз начнет переговоры с Республикой Северная Македония относительно членства в ЕС летом 2019 года. Об этом заявила пресс-секретарь еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Аннемари Хубер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

В частности, она назвала этот день историческим.

"Теперь на полной скорости идем к следующему успеху - начало переговоров относительно вступления Республики Северная Македония в ЕС летом 2019 года", - написала она.

Отметим, парламент Греции во время заседания 25 января ратифицировал соглашение об изменении названия Македонии.

Напомним, послы 29 государств НАТО и Македонии 6 февраля подписали в штаб-квартире Альянса в Брюсселе протокол о вступлении страны в организацию.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ожидает присоединения Северной Македонии к НАТО. Столтенберг заявил, что ратификация в греческом парламенте Преспанского договора - это важный вклад в стабильность и процветание всего региона.