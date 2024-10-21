Российский завод "Кремной Эл" прекратил работу после недавней атаки дронов

Российский завод "Кремной Эл" в Брянске заявил об остановке работы после атаки дронов. Он производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода.

Как рассказали представители завода, во время атаки там пострадали производственные и административные корпуса. Это привело к перебоям с энергоснабжением, повреждению объектов энергетической инфраструктуры и разрыву технологических производственных цепочек.

Как заявил гендиректор "Группы Кремний Эл" Олег Данцев, сейчас "основной задачей является как можно скорее возобновление производства электронной техники". Сейчас, по его словам, проводится экспертиза для оценки возможности восстановления поврежденных объектов.

"Однако не все зависит от нас – есть трудности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры", – сказал он.

Чем важен завод

"Кремной Эл" – одно из крупнейших российских предприятий по производству микроэлектроники. Оно занимается изготовлением компонентов для военной техники, включая новые радиолокационные системы для ПВО, самолетов и кораблей. Завод расположен более чем в 100 км от границы.