В Белгородской области снова громко: сообщают о взрывах и работе ПВО
Во вторник, 31 января, в Белгородской области были зафиксированы мощные взрывы. Также сообщается о работе системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"По предварительным данным, сработала система ПВО", - говорится в сообщении.
Местные жители отмечают, что было слышно до 5 взрывов.
Также сообщается, что в начале были слышны звуки запусков, а позже работа самой системы ПВО.
Обновлено 19:06
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о работе систем ПВО над его регионом.
"Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда. Последствия уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу", - говорится в сообщении.
Напомним, что вчера в Белгородской области снова сообщали о "прилетах".
Также мы писали, что раньше было неспокойно в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом.
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