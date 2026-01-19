В Бруклине создали мурал в честь убитой украинской беженки Ирины Заруцкой

В районе Бушвик в Бруклине (Нью-Йорк) появился мурал, посвященный 23-летней украинской беженке Ирине Заруцкой. Девушку убили в августе в Северной Каролине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

Мурал расположен на фасаде здания и занимает три этажа. Автором работы стал американский стрит-артист Бен Келлер, известный созданием мемориальных проектов в честь жертв насильственных преступлений.

Финансирование проекта обеспечили IT-предприниматель Иоганн МакКейб, который пожертвовал 500 тысяч долларов, и бизнесмен Илон Маск - он предоставил 1 миллион долларов. Еще около 200 тысяч долларов собрали благодаря частным донатам.

По словам МакКейба, подобные художественные инициативы призваны не позволить таким трагедиям исчезнуть из публичного пространства и привлечь внимание к системным проблемам в США. Он отметил, что муралы должны служить напоминанием о недостатках действующей модели реагирования на преступность.

"Я начал эту кампанию, чтобы история Ирины не была забыта. Ее убийство связано со многими проблемами, деформирующими американское общество. Например, одной из них является "прогрессивный подход" к борьбе с преступностью", - отметил предприниматель.

Реакция местных жителей

Реакция жителей Бушвика на появление мурала оказалась неоднозначной. Как пишет издание, часть общины поддержала инициативу, подчеркивая, что память об украинской беженке заслуживает уважения.

В то же время ряд местных активистов выступили с резкой критикой, назвав мурал формой политической пропаганды. Они заявили, что сторонники президента США Дональда Трампа, которые, по их словам, не поддерживают ни украинцев, ни беженцев, использовали трагедию для продвижения собственных политических месседжей и обострения расовых противоречий.