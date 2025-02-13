В Киеве удерживается высокий уровень загрязненности воздуха: где наихудшая ситуация
В Киеве по состоянию на утро, 13 февраля, уровень загрязненности воздуха остается высоким. В столице было зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГВА).
В администрации проинформировали, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха в Киеве является накопление пыли.
"Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", - говорится в публикации КМВА.
Как действовать в такой ситуации
Жителям и гостям столицы дали советы, как действовать до улучшения ситуации с состоянием воздуха:
- рекомендуется закрыть окна,
- лучше ограничить пребывание на улице,
- рекомендуют пить много воды,
- при наличии очистителя воздуха, желательно включить его на максимум.
На каких локациях в Киеве показатели качества воздуха хуже всего
По данным ресурса от Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского горсовета / КГВА с онлайн-картой текущего состояния качества воздуха, сейчас:
- на улице Туровская, 28 (район Подол) фиксируют самый высокий показатель по загрязненности - индекс качества воздуха (CAQI) 100,
- на улице Харьковское шоссе, 7/1 (Соцгородок) - такой же, самый высокий индекс качества воздуха (CAQI) 100,
- на улице Архитектора Вербицкого, 26 (Харьковский массив) - показатель по загрязненности CAQI 91, то есть высокий,
- на проспекте Европейского Союза, 64-Г (Виноградарь) - высокий показатель по загрязненности CAQI 84,
- на улице Китаевская, 22 (Мышеловка) - также высокий показатель по загрязненности CAQI 78,
- на улице Щусева, 20 (Сырец) - высокий показатель по загрязненности CAQI 76,
- на проспекте Берестейский, 97 (Святошин) - показатель по загрязненности CAQI 73 (средний, почти высокий).
Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре рассказали, что сервис Ventusky демонстрирует некорректные данные о загрязнении воздуха над Украиной. Как пояснили в центре, это связано с использованием устаревших глобальных баз данных, которые не обновлялись более 11 лет из-за войны.
Добавим, согласно сегодняшнему прогнозу от Укргидрометцентра, 13 февраля в Украине осадков не ожидается, а погоду в стране до сих пор будет определять поле высокого атмосферного давления. Но будет наблюдаться его интенсивное падение, отметили синоптики.
В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в столице ночью 7-9° мороза, днем около нуля.
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